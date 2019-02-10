Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров подтвердил свое участие в очередном сезоне турнира «Grand Chess Tour».

Как сообщает «Азериспорт», в цикле также примут участие обладатель мировой короны Магнус Карлсен (Норвегия), а также Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со (все США), Аниш Гири (Голландия), Динг Лирен (Китай), Вишванатан Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин, Ян Непомнящий (оба Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Первый турнир серии пройдет 6-13 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар).

Minval.az