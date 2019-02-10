В Африке разбился вертолет Временных сил ООН, который обеспечивал безопасность в регионе Абьей. В результате крушения воздушного судна погибли четыре человека. Вертолет разбился при посадке, причины крушения не установлены, сообщает Lenta.ru

Абьей – территория с особым статусом, которая оспаривается Южным Суданом, но контролируется северным правительством. В настоящее время там размещены эфиопские миротворцы, действующие под эгидой ООН.

Южный Судан провозгласил независимость от Судана по итогам референдума в июле 2011 года после многолетней гражданской войны. Хартум, в свою очередь, признал новое государство. Однако между странами до сих пор остаются острые разногласия по поводу приграничных территорий.

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