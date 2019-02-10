Правоохранительные органы РФ находятся в самом тесном взаимодействии со своими турецкими коллегами по делу об убийстве российского дипломата Андрея Карлова, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.»Российские правоохранительные органы находятся в самом тесном взаимодействии со своими турецкими коллегами по этому делу. Нами получено обвинительное заключение. Это очень объемный документ — несколько сотен страниц на турецком языке, который тщательно изучается российскими компетентными органами. Суд только начался, прошли самые первые процессуальные процедуры, дело серьезное, привлечено большое количество обвиняемых», — сказал Ерхов в интервью российским СМИ.Он предположил, что судебный процесс займет как минимум несколько месяцев. «К этому надо быть готовыми, мы будем следить за его ходом», — добавил посол.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Minval.az