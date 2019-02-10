Радиоведущий Хесус Рамос Родригес был убит в субботу утром в муниципалитете Эмилиано-Сапата мексиканского штата Табаско, когда завтракал в одном из кафе, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

По предварительным данным, Рамос находился в компании друзей. К ресторану подъехала машина, из нее вышли три человека и расстреляли журналиста. В воскресенье убитому исполнилось бы 59 лет, он был популярным ведущим радио Nuestra Region.

Глава МВД штата Марко Медина выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста и пообещал провести тщательное расследование обстоятельств его убийства.

Minval.az