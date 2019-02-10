В акциях протеста «желтых жилетов» во Франции в субботу участвовали более 50 тысяч человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Как сообщает телеканал, 51,4 тысячи человек вышли в субботу на акции протеста во Франции, из них 4 тысячи — в Париже. В прошлую субботу в протестах приняли участие более 58 тысяч человек.

Очередная — тринадцатая по счету — акция началась утром у Триумфальной арки в Париже. Затем протестующие двинулись в сторону Национального собрания Франции, где между отдельными группами участников шествия и полицией вспыхнули столкновения. Стражи порядка в ответ на действия хулиганов применили слезоточивый газ. По меньшей мере один человек из числа протестующих был ранен — взрывом светошумовой гранаты ему оторвало кисть руки.

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