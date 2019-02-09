Польша покупает ракетные системы дальностью до 300 километров производства США.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства обороны страны.

«В воскресенье, 10 февраля, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщат о закупке для вооруженных сил Польши мобильных ракетных систем HIMARS», — говорится в сообщении.

HIMARS – это ракетно-артиллерийская система высокой мобильности, использующая управляемые боеприпасы c дальностью от двух до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике.

Вместе с ракетными пусковыми установками Польша также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.

Ракетные комплексы используются в настоящее время рядом армий стран НАТО.

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