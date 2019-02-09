Специальные подразделения Национального управления безопасности Афганистана задержали имама одной из мечетей Кабула, который занимался вербовкой боевиков в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Как передает ТАСС со ссылкой на TOLONews, в заявлении Национального управления безопасности отмечено, что задержанный Абу Одайдулла Мутавакил, являющийся членом ИГ, также занимался преподавательской деятельностью в университете. Он «направил сотни образованных молодых людей в провинцию Нангархар для их вступления в ряды [террористической] группировки», приводит телеканал данные ведомства.

По меньшей мере 16 студентов задержанного преподавателя присоединились к ИГ и были арестованы в различных районах Кабула по обвинению в террористической деятельности, указывается в заявлении. «Задержанные признались, что Мутавакил призывал их к вступлению в ряды террористической группировки», — говорится в документе.

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