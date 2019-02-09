Манифестанты из числа «желтых жилетов» подожгли в субботу машину военного антитеррористического патруля Santiniel.

Как передает ТАСС, на переднем стекле машины была сделана оскорбительная для военных надпись в духе местных анархистов.

При каких обстоятельствах произошел поджог, неизвестно. Обычно в каждой патрульной машине перемещается четыре-шесть вооруженных автоматами солдат.

Полиция провела у Эйфелевой башни задержание нескольких человек. Основная группа манифестантов, однако, быстро перешла на правый берег Сены и находится на площади Трокадеро, явно не собираясь ее покидать. Они жгут файеры и выкрикивают антиправительственные лозунги, несмотря на то, что, согласно заявке организаторов этой манифестации, она должна была завершиться в 17.00 (20.00 по бакинскому времени) в районе Марсова поля.

Minval.az