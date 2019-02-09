Число погибших при обрушении восьмиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 18.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 14 раненых из-за обрушения здания в стамбульском районе Картал в среду. Спасатели продолжают разбирать завалы.

«Число погибших к настоящему моменту достигло 18 человек. Есть информация, что под завалами находится по крайней мере еще один выживший при обрушении, с ним поддерживается контакт, в течение часа мы рассчитываем добраться до него», — сказал Сойлу журналистам.

По словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, в бетоне, который использовался при строительстве дома, было обнаружено большое количество морского песка, при этом только три этажа здания были построены по лицензии.

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