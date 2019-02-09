Участника акции протеста «желтых жилетов» в Париже увезли в больницу с оторванной кистью после того, как граната со слезоточивым газом взорвалась у него в руках. Об этом сообщил телеканал BFM.

Во время акции протеста около Национального собрания Франции полицейские начали бросать в толпу гранаты со слезоточивым газом. Участники протеста подбирали их и перебрасывали обратно. Один из снарядов взорвался в руке у 30-летнего мужчины. Издание отметило, что пострадавший не был одет в традиционный желтый жилет.

В столкновениях с полицией около Национального собрания Франции кроме «желтых жилетов» принимали участники ультралевых группировок. По предварительным данным, был ранен еще один из демонстрантов, которого полицейские сильно ударили по лицу.

По данным полиции Парижа, среди протестующих задержали 10 человек. После того, как штурм Национального собрания не удался толпа двинулась на бульвар Сен-Жермен по пути круша автобусные остановки.

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