Частичная приостановка работы американского правительства существенно осложнила деятельность судов, которые рассматривают дела мигрантов. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает Associated Press.

Около 60 тыс. дел было отложено из-за шатдауна, уточняется в сообщении. Представитель министерства юстиции США Кэтрин Мэттинли заявила, что дела были перенесены на самые ранние даты. По ее словам, мигранты имеют право подать ходатайство о переносе слушаний по их делу на более ранний срок.

Республиканцы и демократы с декабря прошлого года не могут принять бюджет из-за разногласий о строительстве стены на мексиканской границе. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель. Без финансирования оказались девять министерств с 800 тыс. сотрудников, из них 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

25 января американский президент Дональд Трамп пришел к соглашению с демократами о возобновлении работы правительства до 15 февраля. За это время конгресс должен принять бюджет.

Minval.az