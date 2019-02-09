Полиция в Париже несколько раз применила слезоточивый газ против манифестантов на площади Франциска Первого, поблизости от Елисейских полей.

Полицейские вынуждены были защищаться от группы агрессивно настроенных «желтых жилетов», бросавших в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. Напряженность между полицией и протестующими нарастает, передает ТАСС.

В то же время основная колонна манифестантов, насчитывающая более 1 тыс. человек, движется по авеню Монтень по направлению от Елисейских полей к Сене. Шествие проходит спокойно, ход акции контролирует множество сотрудников полиции.

На авеню Монтень расположены дорогие магазины, все они закрыты, окна некоторых защищены деревянными щитами. Под усиленной охраной находятся расположенные в этом районе гостиницы.

В дальнейшем колонна манифестантов должна направиться к МИД Франции и Национальному собранию, а от них — к Сенату. Акция завершится митингом на Марсовом поле, в той его части, которая расположена на наибольшем удалении от Эйфелевой башни.

Полиция и жандармерия применяют слезоточивый газ и резиновые пули в ходе проходящих в настоящее время столкновений с «желтыми жилетами» у здания Национального собрания Франции (нижняя палата парламента).

Один из манифестантов получил ранение, ему оказали помощь. Некоторое время назад при выходе колонны «желтых жилетов» с Елисейских полей ранение получил другой манифестант. Также пострадали двое сотрудников сил правопорядка — у офицера ранение головы, а у рядового — сильное повреждение ноги от попадания тяжелого камня.

Несколько протестующих попытались перелезть через забор и проникнуть на территорию Национального собрания, однако охране удалось помешать им.

Колонна манифестантов не прошла еще и полпути — она только начинает сворачивать от Национального собрания к бульвару Сен-Жермен. Ей предстоит пройти около двух километров до здания Сената. На ограждении Национального собрания манифестанты сделали надпись: «Мы переносим общенациональные дебаты на улицу».

По указанию президента страны Эмманюэля Макрона в стране уже в течение двух недель идет общенациональное обсуждение ее социально-экономических проблем. Итоги этих дебатов должны быть подведены в середине марта.

Minval.az