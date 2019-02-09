Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении министру по налогам Микаилу Чингиз оглу Джаббарову специального звания государственного советника налоговой службы второй степени, передает Trend.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении министру по налогам Микаилу Чингиз оглу Джаббарову специального звания государственного советника налоговой службы второй степени, передает Trend.
Дата: 2019/02/09 16:57
Раздел: Азербайджан
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