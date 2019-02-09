Парижская полиция перекрыла длинным стальным забором нижнюю часть Елисейских полей — поблизости от резиденции президента Франции и зданий посольств.

В стране в субботу проходит 13-й общенациональный день протестов. В Париже состоится четыре манифестации. В настоящее время «желтые жилеты» собираются у Триумфальной арки, в верхней части Елисейских полей. Там пока не более 200 человек.

Другим местом сбора выбрана Площадь Согласия — на ней находятся примерно 200-300 человек. Именно из района Елисейских полей должна выдвинуться главная колонна манифестантов.

Согласно поданной в префектуру полиции Парижа заявке, колонна перейдет на левый берег Сены и пройдет у зданий министерства иностранных дел и Национального собрания (нижняя палата парламента). Оттуда манифестанты направятся в восточную часть города — к зданию Сената. Ближе к вечеру они вернутся назад, завершив день митингом на Марсовом поле, но на значительном удалении от Эйфелевой башни.

По данным телеканала BFMTV, в стране для поддержания порядка мобилизованы 169 мобильных подразделений полиции и жандармерии, из них 26 — в Париже.

Газета Le Figaro сообщает, что в Париже обеспечивать безопасность будут не менее 3 тыс. правоохранителей из числа мобильных подразделений. Кроме того, их действия будут поддерживать муниципальные полицейские, группы сотрудников уголовного розыска и недавно созданные специально в связи с массовыми манифестациями ударные мобильные группы (DAR).

В городе также будут находиться четыре бронемашины жандармерии. Две из них, как передает ТАСС, несут дежурство у подножия Триумфальной арки на площади Шарля де Голля.

Minval.az