Замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий заявил, что ведомство намерено порекомендовать польским властям пригласить российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом он сказал радиостанции RMF 24.

«Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит», — сказал он, отвечая на вопрос, должна ли Польша пригласить Путина на памятную церемонию.

При этом он отметил, что президент Польши Анджей Дуда является организатором мероприятия, поэтому окончательное решение по поводу гостей принимает именно он.

Minval.az