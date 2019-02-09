С того самого момента, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей свадьбе, отец девушки доставил ей и всей королевской семье немало неприятных моментов. 74-летний Томас Маркл дал несколько скандальных интервью, продавал свои фотографии папарацци за огромные деньги, спекулировал на своей болезни и даже попытался очернить принца Гарри!

Меган несколько раз пыталась «достучаться» до отца, поговорить с ним, объяснить, что нельзя себя так вести. Однако отец не желал разговаривать с ней. Томаса, видимо, устраивало его положение «бедного и несчастного родственника», которого родная дочь променяла на королевскую семью.

Изданию People удалось поговорить с друзьями Меган. Их имена, правда, не называются. Но в достоверности информации сомневаться не приходится. Они процитировали письмо, которое Маркл написала отцу, отчаявшись связаться с ним по телефону. «Папа, я очень расстроена, — писала она. — Я тебя люблю. Пожалуйста, перестань преследовать меня!»

Томас ответил на это послание дочери. Правда, он поставил условие: совместная фотосессия. Увы, ее провести было невозможно: став частью монаршей семьи, такие решения Меган сама принимать не могла. А «двор» никогда бы не одобрил такого поступка.

Кстати, оказалось, что отец жены принца Гарри сам ни разу за последние годы не пытался связаться с дочерью! Меган не меняла номер телефона много лет, но папа не звонил. Он предпочитал общаться с журналистами. Он также проигнорировал приглашение на свадьбу, а в день бракосочетания дочери просто не сел в присланную за ним машину.

Все это очень огорчает Меган, а в ее положении лишние нервы ни к чему. Первенец герцогини появится на свет уже совсем скоро — в начале весны.

Minval.az