Отношения Франции и Германии дружественны и стабильны, несмотря на слухи и отмену визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Вы знаете, как часто я встречаюсь с президентом Макроном… Если несколько дней назад он сказал, что не приедет в Мюнхен, то все равно будет много совместных встреч, на примере которых вы сможете убедиться, то дух Ахенского договора жив», — сказала она журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о дисбалансе, якобы наметившемся в отношениях двух стран.

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