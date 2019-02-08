Россия не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.
Как отмечается, такое решение было принято из соображений безопасности.
«Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур», — заявили в МИДе.
Подчеркивается, что отсутствие российских наблюдателей на украинских выборах, а также лишение граждан страны возможности проголосовать на территории России, ставит под сомнение прозрачность и объективность этой процедуры.
Читайте также: Россия направит наблюдателей на выборы президента Украины вопреки запрету Киева