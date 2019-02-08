Российские наблюдатели будут направлены на Украину для наблюдения за выборами президента, несмотря на запрет Киева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, 11 февраля в Киев для мониторинга выборов прилетят россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права. Они будут наблюдателями в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Издание отмечает, что их кандидатуры были выбраны не случайно, так как мужчин из России украинские пограничники часто не пускают в страну. Кроме того, Богданова и Борисова являются сотрудницами неправительственных организаций. Издание пишет, что Россия могла отказаться от участия в наблюдательной миссии БДИПЧ, но решила этого не делать. Источник в российском МИД назвал эту ситуацию «тестом не только для украинской власти, но также и для БДИПЧ и Запада».

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