8 февраля в прямом эфире телеканала ZIK народный депутат из группы «Воля народа» Сергея Шахов вылил стакан воды в сторону оппонента, экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

«Вы говорили людям о заработных платах, вы говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?» – сказал Шахов. «Очень хорошо, что спросили», – начал было Насиров. Нардеп продолжил: «Слушайте, вам нужно сегодня освежиться».

После этих слов он взял стоящий на его столике стакан с водой и вылил в сторону Насирова. До кандидата в президенты долетело только несколько капель.

ZIK сообщает, что после этих слов Насиров заявил, что никому еще не удалось подмочить его репутацию.

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