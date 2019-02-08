Франция и ФРГ достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС по проекту «Северный поток-2». Об этом пишет Figaro со ссылкой на дипломатические источники.

Стороны одобрили новые правила, касающиеся транспортировки газа, которые не приведут к блокировке реализации «Северного потока-2», уточняет издание. Предложения переданы на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС.

Ранее Франция планировала поддержать внесение поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию проекта газопровода.

Газопровод «Северный поток 2» пройдет от станции в Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В проекте участвуют французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций является «Газпром».

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