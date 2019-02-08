Есть надежда на еще большее развитие военного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, передает Тренд.

По его словам, Иран считает Азербайджан своим другом и братом.

«Сотрудничество в военной сфере находится на высоком уровне. В связи с военным сотрудничеством Азербайджана и Ирана стоит особо отметить визит в Азербайджан начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Хусейна Багери. Этот визит свидетельствует о высоком уровне сотрудничества в военной сфере между двумя странами», — сказал Джахангирзаде.

Minval.az