Лучшим продуктом для борьбы с депрессией является грецкий орех. С таким заявлением выступили специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие порядка 26 тысяч человек. Всех их разделили по категориям. Часть из них ежедневно употребляли грецкие орехи, другие если их реже или не ели вовсе.

В результате, специалистам удалось установить, что те, кто потреблял в сутки хотя бы 24 грамма грецких орехов, намного реже сталкивались с депрессией, чем те, кто игнорировал этот продукт.

Ученые напомнили, что грецкий орех содержит α-линоленовую кислоту, которая активно участвует в метаболизме и препятствует процессу старения организма. Кроме того этот продукт улучшает когнитивные функции человека

Minval.az