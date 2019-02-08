Финские добровольцы СС участвовали в массовых убийствах евреев и других гражданских лиц в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в расследовании, результаты которого представил 8 февраля директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева, сообщает RTVI.

В докладе говорится, что финские солдаты, сражавшиеся в составе дивизии СС «Викинг» в Украине и на юге России, хорошо знали о происходящих убийствах мирных жителей и участвовали в них. Описанные случаи происходили в 1941-1942 годах.

В то же время изложенные в докладе случаи отмечены исследователями как немногочисленные. «Готовность финских добровольцев убивать советских пленных, вероятно, была выше чем убивать мирных жителей», — отмечается в докладе.

«Некоторые добровольцы осуждали эти преступления, другие участвовали в них лично или соприкасались с ними, и большинство просто закрывали на происходящее глаза», — отмечает в докладе руководитель расследования Ларс Вестерлунд.

Финские ученые провели обширное расследование по запросудиректора израильского Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа. Он является главным «охотником за нацистами» и занимается поиском оставшихся в живых соучастников преступлений Третьего рейха.

Зурофф написал президенту Финляндии Саули Ниинистё после появления ранее неизвестных материалов военного времени. Глава Центра Визенталя сообщил RTVI, что будет настаивать на привлечении к ответственности оставшихся в живых ветеранов СС, если появится достаточно свидетельств их участия в убийствах евреев и если состояние здоровья обвиняемых позволит им предстать перед судом.

Для проверки сведений о возможном участии финских солдат-добровольцев в убийстве евреев и других мирных жителей на территории Советского Союза исследователи работали в государственных архивах России, Украины, Беларуси и Финляндии.

Финляндия участвовала во Второй Мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Этому предшествовала Зимняя война с СССР 1939-1940 годов, во время которой Советский Союз захватил обширные территории на востоке Финляндии.

После 1941 года около 1400 финских солдат-добровольцев воевали в составе дивизии «Викинг» Ваффен-СС на Восточном фронте, то есть на территории бывшего СССР. Финский батальон дошел до Кавказа через территорию Украинской ССР и южные регионы и потерял за время наступления более 250 человек.

Финских эсэсовцев не коснулся Нюрнбергский процесс, поскольку причастность дивизии к каким-либо военным преступлениям не была установлена. По данным газеты Helsingin Sanomat, в 2017 году оставались в живых 17 бывших солдат финского добровольческого батальона СС.

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