Вашингтон пока не планирует размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Таких планов нет. Но я могу сказать, что следующие шаги, после выхода США из ДРМСД, будут прорабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками», — сообщила Томпсон в интервью телеканалу PBS, передает kp.ru.

Напомним, что 1 февраля президент США Дональд Трамп официально заявил о выходе своей страны из ДРСМД.

Minval.az