9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, местами ожидается дождь, который днем постепенно прекратится. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться ночью и утром.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит около трех градусов тепла, днем – пять-восемь градусов тепла. В Баку ночью ожидается около трех градусов тепла, днем – шесть-восемь градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивные. В горах и предгорных районах ожидается снег, местами туман. Западный ветер местами будет усиливаться ночью и утром. Температура воздуха ночью составит один-пять градусов тепла, днем – шесть-десять градусов тепла. В горах ночью ожидается от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем – три-шесть градусов тепла.

Согласно предупреждению Департамента гидрометеорологии, нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до 12 февраля, которая будет сопровождаться кратковременными дождями, местами интенсивными. В горах и предгорных районах ожидается снег.

Minval.az