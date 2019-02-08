Береговая охрана Турции спасла 13 палестинских беженцев в акватории района Бодрум турецкой провинции Мугла.

У лодки с палестинскими беженцами на борту заглох мотор, и ее начало уносить в открытое море, передает «Анадолу».

Палестинцы пытались нелегально попасть в Грецию морским путем.

Нелегалы связались по мобильному телефону с турецкой службой спасения «112».

В числе спасенных — шесть женщин. Также задержан гражданин Турции, который находился в лодке и, по всей вероятности, помогал беженцам перебраться в Грецию.

Палестинцы будут доставлены в миграционный центр провинции.

Minval.az