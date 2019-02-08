Редактор таблоида National Enquirer Дилан Говард написал несколько писем основателю Amazon Джеффу Безосу, в которых угрожает публикацией его интимных снимков, а также его подруги Лорен Санчес. Об этом пишет Daily Mail.

Говард в письме Безосу потребовал, чтобы последний опроверг свои слова о том, что публикации National Enquirer о его личной жизни якобы «политически мотивированы». Говард пригрозил, что покажет фотографию члена Безоса, а также снимок с зоной бикини Санчес.

Безос опубликовал письма с угрозами, подчеркнув, что они, вероятно, сработали не так, как рассчитывал Говард.

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