Туристы, прибывающие в Венецию, с 1 мая 2019 года будут платить налог в размере трех евро, сообщает газета The Guardian.

«Мэр города Луиджи Бруньяро анонсировал новый налог, который будет взиматься со всех прибывающих в Венецию туристов с 1 мая. В 2019 году размер сбора составит 3 евро, а с начала 2020 года налог вырастет до 6-10 евро в зависимости от времени года», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что налог вступит в силу в июле 2019 года.

Ожидается, что дополнительный сбор будет включен в цену билета до Венеции на самолет, поезд или круизное судно. При этом от его уплаты освободят туристов, которые забронировали номер в отеле, поскольку они уже и так платят налог за ночь.

«Кроме того, с 2022 года туристов могут обязать «резервировать» доступ в Венецию заранее. Те, кто этого не сделает, смогут въехать в город, но это будет сложнее», — отмечает газета.

По заявлению мэра, инициативы предназначены для контроля числа туристов в городе, который привлекает около 30 млн посетителей в год. Собранные деньги также пойдут на сбор мусора, который оставляют туристы-«однодневки».

В то же время не все в Италии разделили мнение Л.Бруньяро. «Министр туризма страны назвал меры «бесполезными и разрушительными». По его мнению, они могут сделать Италию «отталкивающей туристов страной», — замечает The Guardian.

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