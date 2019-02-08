Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Для того чтобы дело попало в суд, потребовалось личное вмешательство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки.

В конце января Генпрокуратура вернула в СКР шесть томов уголовного дела о похищении и избиении в 2004 году певца Авраама Руссо. В надзорное ведомство они были переданы следователями в конце декабря 2018 года. Соответствующее постановление подписал замгенпрокурора Виктор Гринь, мотивировав его процессуальными нарушениями в материалах дела.

Изучив отказное постановление, председатель СКР Александр Бастрыкин не согласился с решением надзорного ведомства и направил жалобу генпрокурору Юрию Чайке.

В результате, по данным источников “Ъ”, Юрий Чайка лично утвердил обвинение. Таким образом, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для его рассмотрения по существу.

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