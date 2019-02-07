Экс-глава ГФС Роман Насиров в течение трех лет скрывал 300 тысяч долларов, на своих банковском счете в Великобритании. Об этом на судебном заседании заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов, сообщает в четверг, 7 февраля, Слідство.info.

«Счет открыт был в финансовом учреждении Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое принадлежит обвиняемому в течение последних трех лет», — сказал прокурор.

По его словам, сейчас в Британии продолжается судебный процесс по этому счету, и местные правоохранители просили заблокировать эти деньги.

Также он отметил, что, узнав об этом, Насиров указал эти 300 тыс. долларов в своей декларации кандидата в президенты Украины, которую подал 16 января 2019 года.

«При этом, в декларации перед увольнением, как и во всех предыдущих декларациях, Насиров не указывал эти активы», — добавил прокурор.

Прокурор попросил суд арестовать указанные средства. Адвокаты, в свою очередь, попросили отложить рассмотрение ходатайства. Суд согласился и отложил рассмотрение вопроса до следующего заседания, которое состоится 14 февраля.

«Я этот счет не декларировал, потому что там не доллары, а другие активы. А какие — узнаете позже», — попытался объяснить наличие счета в Британи сам Насиров.

Minval.az