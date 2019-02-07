Голландский НЕК не намерен отпускать хавбека молодежной сборной Азербайджана по футболу Зию Азизова.

Как передает «Азериспорт», клубу из Неймегена поступило предложение от бельгийского «Вестерло», который заинтересован в подписании молодого полузащитника. Бельгийцы предложили НЕК взять игрока в аренду, однако голландский клуб отказал им в этом, отметив, что имеют большие планы на Азизова.

Напомним, что хавбек перебрался в НЕК в начале нынешнего сезона из «Ден Боша», однако за основную команду все еще не дебютировал.

Minval.az