Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил папу римского Франциска помочь урегулировать конфликт в Венесуэле. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky tg24.

«Я призываю тех, кто может помочь — папу римского, дипломатов — работать над тем, чтобы прекратить узурпацию, создать переходное правительство и в ближайшее время провести свободные выборы в Венесуэле», — сказал Гуайдо.

Он также подчеркнул, что надеется на визит папы в «очень католическую, очень набожную и с сильной религиозной традицией» Венесуэлу. Гуайдо добавил, что «с любовью» вспоминает последний визит папы римского Иоанна Павла II, который состоялся более 20 лет назад.

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