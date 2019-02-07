Число погибших в результате обрушения дома в турецком Стамбуле возросло до 10 человек. Об этом говорится в сообщении администрации города.
— Из-под завалов извлечены еще четыре тела, число погибших достигло десяти, — говорится в сообщении.
Число погибших в результате обрушения дома в турецком Стамбуле возросло до 10 человек. Об этом говорится в сообщении администрации города.
— Из-под завалов извлечены еще четыре тела, число погибших достигло десяти, — говорится в сообщении.
Дата: 2019/02/07 21:09
Раздел: Мир
Просмотров:
68
Туристы, прибывающие в Венецию, с 1 мая 2019 года будут платить налог в размере трех евро, сообщает
США предполагают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы после смены власти в стране уехать на Кубу или в
Лауреат Нобелевской премии по химии немецкий учёный Манфред Эйген умер в возрасте 91 года.
Аналитики британской исследовательской компании Comparitech подготовили рейтинг стран мира по уровню кибербезопасности.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил папу римского Франциска помочь урегулировать конфликт в Венесуэле.
В Сирии погиб 24-летний Максим Плетнев из Тихорецка Краснодарского края. Об этом сообщило издание «Тихорецкие Вести».
США не станут поставлять Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, если Анкара приобретет российские С-400, сообщает в
Немецкий концерн Airbus Defense and Space и французская компания Dassault Aviation заключили первый контракт на проведение научных и опытно-конструкторских
Рейсовый автобус в немецком городе Дуйсбург совершал плановую поездку по маршруту, когда 58-летнему водителю стало плохо.