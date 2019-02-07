Рейсовый автобус в немецком городе Дуйсбург совершал плановую поездку по маршруту, когда 58-летнему водителю стало плохо. Мужчина потерял сознание. Оставшийся без управления автобус пересек разделительные линии, выехал на встречную полосу и задел придорожное ограждение, пишет DW.

Один из пассажиров метнулся к кабине водителя, схватил руль и сумел затормозить. Аварии удалось избежать, но молодой человек вышел из автобуса и исчез. «Да ничего особенного я не сделал», — заявил 24-летний Мохаммед О., когда полиции удалось его отыскать.

Но транспортная компания DVG оценила это дело иначе — если бы не этот парень, могло бы случиться серьезное дорожное происшествие. В награду за свой поступок пассажир-герой получил пожизненный проездной на городской транспорт, сообщает немецкое издание General-Anzeiger. А что же случилось с водителем? После недолгого пребывания в больнице он снова может вернуться к работе.

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