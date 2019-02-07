В России ведьмы организовали, как это назвали они сами, «круг силы», чтобы поддержать президента Путина. Собрание сильнейших — по их собственной классификации — колдуний прошло в центре Москвы. Это не первый ритуал такого рода, в последний раз поддержать лидера страны ведьмы собирались два года назад, пишет Euronews.

По мнению главной ведьмы и вдохновительницы обряда Алены Полынь, это было сделано, чтобы «поддержать Россию, помочь Путину, ну и всему остальному миру пережить непростые времена».

Тем временем социологи ВЦИОМ зафиксировали падение рейтинга доверия к президенту России. Сейчас ему доверяет меньше 33% опрошенных.

В то же время, согласно другому опросу, деятельность Путина на посту одобряют почти 62%респондентов — это почти в два раза больше, чем у премьер-министра и у правительства страны.

Minval.az