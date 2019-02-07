Отличительной чертой истребителя может стать отказ от использования в конструкции планера киля с вертикальным стабилизатором.

Все аэродинамические рулевые поверхности, включая триммера и рули высоты, при этом будут вынесены на крылья и (частично) фюзеляж.

Новый истребитель планируют создать за пять-семь лет, после чего новая машина начнёт менять устаревающие Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon, передает life.ru со ссылкой на aereo.jor.br.