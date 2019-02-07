Немецкий концерн Airbus Defense and Space и французская компания Dassault Aviation заключили первый контракт на проведение научных и опытно-конструкторских работ по созданию истребителя шестого поколения.

Проект получил название Future Combat Air System, ключевые работы сосредоточены над разработкой и созданием перспективного авиационного комплекса на базе новейших двигателей, планера и бортовых радиоэлектронных систем.

Minval.az