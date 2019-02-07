Москва по-прежнему поддерживает избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК в четверг, 7 февраля.

Так он прокомментировал сообщения в прессе о том, что позиция Кремля по этому вопросу изменилась. Песков подчеркнул, что тема эвакуации и спасения Мадуро «не фигурирует и не поднимается». По словам пресс-секретаря российского лидера, общения на тему венесуэльского кризиса между российской и американской сторонами нет.

Накануне появилась информация о том, что Москва начинает сомневаться в жизнеспособности режима Николаса Мадуро.

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