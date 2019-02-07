8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественного без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах возможна изморось. Утром местами будет слабый туман. Прогнозируется временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 762 мм до 766 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 60-65%.

8 февраля в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых местах ожидается дождь, в горных территориях снег. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 8 февраля скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, временами может достигнуть 20-23 м/с.

Minval.az