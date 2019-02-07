«Семья играет большую роль в становлении личности. В семьях формируются основные ценности. Семья — это маленькое государство со своими законами. Молодежи необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, прививать дух патриотизма».

Как сообщает Report, об этом на конференции «Молодежь и семья: традиция и современный взгляд» в Баку сказала председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы.

А.Нахчыванлы отметила наличие усовершенствованной законодательной базы, связанной с семьей.

Депутат сообщила, что в 2018 году было 13 651 разводов: «Этот факт вызывает сожаление. Ранее бесплодие было основной причиной разводов. Сейчас же увеличилось число разводов в семьях с детьми. 71% разведенных семей имеет одного ребенка. Это не соответствует национально-духовным ценностям. Любовь, искренность отходят в сторону, брак рассматривается как забава. Большинство обращений, поступивших в руководимый мною комитет, связаны с имуществом и алиментами. Причем эти обращения исходят не от молодых, а от их родителей. Мы должны быть предельно внимательны в этих вопросах. Разводы происходят по ряду причин, среди которых браки по принуждению, ранние браки, бытовое насилие, вмешательства извне».

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