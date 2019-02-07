Государственная пограничная служба Азербайджана продолжает оперативно-розыскные действия и мероприятия по охране государственной границы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет, в результате принятых мер были задержаны пытавшиеся нарушить границу два гражданина Шри-Ланки, один гражданин Узбекистана, один гражданин Азербайджана, а также один гражданин Шри-Ланки и три гражданина Азербайджана, которые были участниками преступлений, связанных с нарушением государственной границы.

15 января граждане Шри-Ланки Субраманиам Расентхирам и Ситхирасекарам Панусам, которые готовились улететь рейсом «Баку-Лондон», были задержаны из-за того, что представленные ими визы Великобритании оказались поддельными. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в получении, изготовлении, использовании поддельных документов гражданин Шри-Ланки Сиванганам Кирусантхан и его сообщники граждане Азербайджана Ильгар Мовлаев, Мирталиб Агаларов и Шахин Пириев.

18 января был задержан житель Шамкирского района Орхан Алыоглу, пытавшийся нарушить на служебном участке пограничной заставы поселка Самур Гусарского района государственную границу в направлении России. 20 января был задержан гражданин Узбекистана Рамазон Нурмухаммадов, которые пытался нарушить госграницу с той же территории и в том же направлении. У обоих лиц при себе были обнаружены справки о депортации из Российской Федерации.

В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела, продолжаются соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

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