Российская армия готовится к участию во все более масштабных военных конфликтах. Об этом говорится в докладе, подготовленном Шведским институтом оборонных исследований (FOI).

Авторы доклада проанализировали военные учения в России в 2009-2017 годах. Они утверждают, что с 2009 года российская армия, которая ранее участвовала в нескольких локальных конфликтах, стала готовиться к продолжительным региональным войнам с противниками масштабов Китая и НАТО.

В докладе также отмечается, что за последние годы российская армия заметно повысила боеготовность, и способна быстро переходить от выполнения задач мирного времени к ведению войны.

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