МИД исключил гражданку Украины Надию Базив из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана.

«Телеведущая Н.Базив обратилась в МИД с просьбой, исключить ее имя из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Ее обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что Н.Базив в своем письме выразила уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в рамках международно-признанных границ.

«Телеведущая отметила, что в будущем воздержится от незаконных поездок на оккупированные территории Азербайджана, а также попросила дать разрешение на въезд в страну»,- говорится в сообщении.

Н.Базив занимается подготовкой передач, посвященных туристическим местам в различных странах.

Minval.az