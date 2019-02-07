США и Турция создали целевую группу для координации процесса вывода американских войск из Сирии.

Как передает «Анадолу», об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встреч в Вашингтоне, в том числе заседания министров иностранных дел стран, входящих в международную коалицию по борьбе с ДЕАШ.

По его словам, Турция и США ведут совместную работу в связи с выводом американских войск из Сирии и обеспокоенностью Анкары по этому вопросу.

Несмотря на задержку в реализации дорожной карты по сирийскому району Мюнбич, в этом вопросе наблюдаются и некоторые подвижки, вопреки неблагоприятным погодным условиям, сказал министр.

«Террористы YPG/PKK все еще находятся в Мюнбиче. Нужно, чтобы боевики покинули район. США осознанно или неосознанно проводят параллели между сирийскими курдами и террористами YPG», — сказал Чавушоглу.

Отвечая на вопрос о зоне безопасности, которую планируется создать на северо-востоке Сирии, глава МИД отметил, что Турция выступает против формирования буферной зоны для террористов.

По его словам, Анкара поддержит идею создания зоны безопасности, которая позволит устранить обеспокоенность Турции по этому вопросу.

Чавушоглу отметил, что идея создания зоны безопасности принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Министр сообщил, что администрация бывшего президента США Барака Обамы не поддержала эту идею.

Minval.az