Неустановленная группа лиц крадет в Баку тормозные системы лифтов.

Об этом рассказал Sputnik Азербайджан глава производственного объединения «Лифтремонт» Халид Алекперов.

За последнюю неделю совершено восемь краж. Пропажи замечены в Сураханском, Хатаинском, Наримановском районах столицы.

«Только за один день украли три тормозные колодки. Мы обращаемся в полицию. Непонятно, кто это делает. Украли в поселке Говсан. Воруют в основном медные запчасти. Даже прошлой ночью украли запчасти лифта в доме, где живет отец Национального героя Мезахира Рустамова. Утром с трудом отыскали нужные элементы, чтобы починить лифт», — поделился проблемой Алекперов.

Стоимость одной медной тормозной колодки составляет около сорока манатов. И это только без стоимости установки, подчеркнул глава «Лифтремонт». А в итоге краденые металлические части сдают в пункты приема металлолома за пять манатов.

Жильцы домов должны быть более бдительны и в случае, если заметят неизвестных людей, разбирающих моторы лифтов, немедленно обращаться в полицию, добавил Алекперов.

Эксперт указал, что при отсутствии тормозной колодки лифт перестает работать, поэтому опасения провалиться в шахту лифта являются беспочвенными.

Minval.az