Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, назвав его «подарком» президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

Как сообщается, Клинтон сделала такое заявление во время мероприятия Джорджтаунского университета.

«Я думаю, это подарок Путину», — заявила Клинтон, добавив, что она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации, а выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров «увеличивает непредсказуемость» в регионе.

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