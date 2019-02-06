МИД Турции подверг критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона об учреждения в стране «дня памяти» в связи с событиями 1915 года.

«Высокомерные французские политики, которые не знают об основополагающей истории Франции, о которой (истории) нам известно по зверствам, совершенным ею (Францией) в период Войны за независимость Турции в Анатолии с использованием армян, а также по массовым убийствам в Алжире и геноциду в Руанде, не вправе давать нам уроки»,- заявил представитель МИД Турции Хами Аксоя.

Аксой отметил, что Анкара неоднократно доводила до сведения французских официальных лиц, в том числе президента Макрона, что события 1915 года должны обсуждаться с учетом правовых, исторических и научных аспектов. «Однако Макрон проигнорировал исторические факты, а также решения Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Франции», — приводит слова дипломата «Анадолу».

По его словам, основным мотивом Макрона является стремление завоевать симпатии избирателей армянского происхождения и выполнить данные им предвыборные обещания.

Аксой указал на необходимость объективного подхода для понимания всех аспектов распада Османского Государства, во время которого армянские мятежники убили более 500 000 мусульман. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что предложение Турции о создании совместной исторической комиссии с тем, чтобы пролить свет на события 1915 года, все еще остается в силе.

«Вызывает сожаление неуважительное отношение к французским и европейским законам политика, который не осведомлен об османской истории, его односторонняя позиция по крайне чувствительному для турок историческому вопросу в угоду своим личным политическим интересам», — отметил Аксой.

Minval.az