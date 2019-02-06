29 мая в Баку пройдет заседание Исполкома УЕФА.
Как передает «Азериспорт», это мероприятие впервые будет организовано в Азербайджане.
Напомним, что в этот же день на Олимпийском стадионе Баку состоится финал Лиги Европы по футболу сезона 2018/19.
29 мая в Баку пройдет заседание Исполкома УЕФА.
Как передает «Азериспорт», это мероприятие впервые будет организовано в Азербайджане.
Напомним, что в этот же день на Олимпийском стадионе Баку состоится финал Лиги Европы по футболу сезона 2018/19.
Дата: 2019/02/06 23:07
Раздел: Азербайджан, Спорт
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