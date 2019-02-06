29 мая в Баку пройдет заседание Исполкома УЕФА.

Как передает «Азериспорт», это мероприятие впервые будет организовано в Азербайджане.

Напомним, что в этот же день на Олимпийском стадионе Баку состоится финал Лиги Европы по футболу сезона 2018/19.

Minval.az