Охотники на ведьм убили в Индии мать и ее четверых детей, включая 10-месячного ребенка.

Как передает ВВС, по словам следователя, жители деревни ворвались в дом женщины в штате Одиша на востоке Индии и забили ее детей сельскохозяйственными орудиями, после чего выбросили их тела в колодец. Шесть человек были арестованы и обвинены в убийстве и других преступлениях согласно закону Одиши о предотвращении охоты на ведьм.

По словам полиции, мужчины подозревали, что мать была ведьмой и несла ответственность за убийство молодой девушки.

«Они признались, что совершили убийства из-за колдовства», — сказал следователь.

Он добавил, что жалоба мужа женщины, который отсутствовал в день убийства его семьи, побудила их напасть на женщину с детьми.

«В ближайшие дни могут быть арестованы еще два или три человека», — сказал следователь.

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