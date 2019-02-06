7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах будет туман. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

Minval.az